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Егор Строев воспользовался правом выразить свое отношение к поправкам к Конституции

Почетный Председатель Совета Федерации, полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», Почетный гражданин Орловской области, Егор Семенович Строев много лет возглавлял Орловщину. Практически всегда он голосует на участке № 124 г. Орла. Не изменил привычкам и в этот раз.


Шестой день избирательные участки открывают двери в восемь утра - чтобы жители региона приняли участие в судьбоносном событии для нашей страны. И делают они это обдумано, изучив предлагаемые поправки к Конституции. В том, что настало время законно закрепить изменения в основополагающем документе государства, уверен и Егор Семенович Строев. Почетный Председатель Совета Федерации, государственный деятель, доктор экономических наук, он принимал участие в разработке Конституции 1993 году. С тех пор было принято множество реформ, изменилась ситуация во всем мире. В списке предлагаемых поправок он особенно выделяет три - сохранение целостности территории, закрепление связующей и объединяющей сущности русского языка и гарантированную поддержку развития науки.

Егор Строев, Почётный Председатель Совета Федерации, Почётный гражданин Орловской области, экс-губернатор Орловской области: «Тема, которая меня больше всего волнует, это наука. Мы все говорим о техническом прогрессе. Мы все говорим о повышении жизненного уровня. Но без науки, без академической науки, без умных людей, без талантливой молодежи мы вперед не пойдем. Поэтому поддержка в Конституции научных работников, идей - свежих, прогрессивных, тех, которые толкают страну вперед, является главным условием будущего нашей страны».

Бюллетень с закрепленным решением был опущен в урну участка №124 города Орла. Здесь Егор Строев голосует практически всегда. Традиция - многолетняя.

Егор Строев, Почётный Председатель Совета Федерации, Почётный гражданин Орловской области, экс-губернатор Орловской области: 
«Ну, во-первых, я живу здесь. Невзирая на то, что меняются должности, как говорят - перекрестки и океаны, а я живу здесь. И когда мне вчера Федеральный инспектор сказал: «А, может быть, где-то в другом месте?». Я сказал: «Нет. Я поеду туда, где я вырос, где я состоялся, где мои родные корни».

К этому часу более 55% избирателей приняли участие в голосовании. Члены избирательных комиссий отмечают высокую активность.

Валентина Плуталова, председатель избирательной комиссии №124 г. Орла: «Очень, очень активно. И по домам у нас голосовало много народу, и по дворам. И здесь, на участке, у нас был нескончаемый поток».

По окончании каждого дня члены комиссии в присутствии наблюдателей запечатывают бюллетени проголосовавших в специальные сейф-пакеты. Здесь содержимое и стационарных ящиков из территориальных и участковых избирательных комиссий, и бюллетени с выездного голосования. Все опечатано, акты подписаны. Храниться пакет будет в сейфе под видеонаблюдением.

Завтра, 1 июля, - основной день голосования по поправкам к Конституции страны. Подсчет голосов начнется 1 июля, после 20 часов.


Мария Семак
30 июня 2020 года
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