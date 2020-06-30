Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Мценская и Ливенская больницы получили реанимобили. Машины с набором аппаратуры усилили и медучреждения Орла.



- 55% избирателей региона уже выразили свою позицию. Среди них - известные люди.



- Комплексный ремонт. В своей работе дорожники используют даже металлоискатель. Зачем? Расскажем в нашем выпуске.



- До ЕГЭ остались считанные дни. Готовы ли пункты приема экзамена?



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Вести-Орёл

30 июня 2020 года



