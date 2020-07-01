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В Орловской области ЗАГСы работают в новом режиме

Со 2 июля прием ведется по вторникам, средам и четвергам.


Как сообщает информационный портал Орловской области, со 2 июля 2020 года в территориальных отделах (секторах) ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области установлен режим работы по приему документов и государственной регистрации всех видов записей актов гражданского состояния, а также осуществлению юридически значимых действий (без предварительной записи) по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 16:00.
 
До улучшения эпидемиологической обстановки (ориентировочно до 16 июля 2020 года) на государственную регистрацию заключения брака допускаются лица, вступающие в брак, и фото- или видеооператор. 
 
С 16 июля планируется расширить количество лиц, присутствующих на церемонии бракосочетания до 10. С учетом эпидемиологической обстановки, ориентировочно до 16 июля 2020 года, выездные регистрации заключения брака не проводятся.



Орловское Информбюро
1 июля 2020 года
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