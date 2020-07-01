В Орловской области ЗАГСы работают в новом режиме

Со 2 июля прием ведется по вторникам, средам и четвергам.

Как сообщает информационный портал Орловской области, со 2 июля 2020 года в территориальных отделах (секторах) ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области установлен режим работы по приему документов и государственной регистрации всех видов записей актов гражданского состояния, а также осуществлению юридически значимых действий (без предварительной записи) по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 16:00.

До улучшения эпидемиологической обстановки (ориентировочно до 16 июля 2020 года) на государственную регистрацию заключения брака допускаются лица, вступающие в брак, и фото- или видеооператор.

С 16 июля планируется расширить количество лиц, присутствующих на церемонии бракосочетания до 10. С учетом эпидемиологической обстановки, ориентировочно до 16 июля 2020 года, выездные регистрации заключения брака не проводятся.