В Орловской области 31 новый случай COVID-19 Всего в регионе выявлено 4544 случая коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 1 июля выявлен 31 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1570. Выздоровели – 2808. Умерло - 66 человек.







Орловское Информбюро

1 июля 2020 года



