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В этом году в Орле планируется расселить 20 многоквартирных домов

На реализацию этого этапа предусмотрено финансирование в размере 211,29 млн рублей.


Как сообщает сайт городской администрации, адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» рассчитана на 2019-2025 годы. За это время предстоит расселить дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. В областном центре таких домов 127 общей площадью 44 155,16 кв.м. В них проживают 3 198 человек.
 
Адресная программа переселения граждан из аварийного фонда разделена на этапы.
 
До конца 2020 года предполагается расселить 20 многоквартирных домов, в которых расположено 170 жилых помещений: 92 частных и 78 муниципальных. На реализацию этого этапа предусмотрено финансирование в размере 211,29 млн рублей.
 
В настоящий момент расселено 72 жилых помещений, в которых проживали 92 человека.
 
Тем гражданам, которые проживали в муниципальных помещениях, предоставляется новое жильё по договору социального найма. По площади и количеству комнат оно не будет уступать прежнему. В июне 2020 года на эти цели закуплено 21 жилое помещение, в III квартале 2020 года планируется закупить ещё 24 жилплощади.
 
Собственники приватизированных квартир получат денежные средства на самостоятельную покупку нового жилья. Размер выкупа оценивает независимая экспертиза.



Орловское Информбюро
1 июля 2020 года
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