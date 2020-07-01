Сегодня начнутся выплаты в десять тысяч рублей на детей за июль Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.





Россияне, начиная со среды, 1 июля, смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.



В министерстве труда и социальной защиты сообщили, что технический алгоритм электронного обмена данными проработали ранее при выплатах в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. В течение первого дня выплат этот механизм дал возможность оперативно перевести деньги на более чем 15 миллионов детей.



Получатели средств позитивно оценили оперативность и удобство в предоставлении соцподдержки, отметили в Минтруде. Этот же подход и технический алгоритм используют и при назначении июльской единовременной выплаты.



Новая выплата не потребует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, которые уже есть в распоряжении Пенсионного фонда России. Действующий алгоритм для ускорения выплат министерство не меняло.





Орловское Информбюро

1 июля 2020 года



