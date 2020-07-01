среда 1.07.2020 15:46:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Сегодня - основной день голосования по поправкам к Конституции России

В нашем регионе работают 723 избирательных участка. Они открылись в 8 часов утра и завершат свою работу в 20:00. После чего начнется подсчет голосов.


Поставить отметку в графе "за" или "против" можно и дома, и на придомовой территории - в этот раз действуют несколько форм реализации избирательного права. Везде без исключения соблюдаются санитарные нормы безопасности.

Еще одна особенность голосования - оно началось 25 июня, и к этому дню по данным ЦИК России на 10 часов явка избирателей в Орловской области составила 64,99%.

Наибольшую активность проявили избиратели Колпнянского района Орловской области. Там явка составила 92%.

Наблюдение за ходом общероссийского голосования в регионе осуществляют наблюдатели, представляющие 12 общественных организаций и политических партий. Также в региональном избиркоме аккредитовано 89 журналистов, представляющих 31 средство массовой информации.




Мария Семак
1 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.