Сегодня - основной день голосования по поправкам к Конституции России В нашем регионе работают 723 избирательных участка. Они открылись в 8 часов утра и завершат свою работу в 20:00. После чего начнется подсчет голосов.





Поставить отметку в графе "за" или "против" можно и дома, и на придомовой территории - в этот раз действуют несколько форм реализации избирательного права. Везде без исключения соблюдаются санитарные нормы безопасности.



Еще одна особенность голосования - оно началось 25 июня, и к этому дню по данным ЦИК России на 10 часов явка избирателей в Орловской области составила 64,99%.



Наибольшую активность проявили избиратели Колпнянского района Орловской области. Там явка составила 92%.



Наблюдение за ходом общероссийского голосования в регионе осуществляют наблюдатели, представляющие 12 общественных организаций и политических партий. Также в региональном избиркоме аккредитовано 89 журналистов, представляющих 31 средство массовой информации.









Мария Семак

1 июля 2020 года



