Президент России Владимир Путин проголосовал в Российской академии наук

1 июля в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Первоначально оно было назначено на 22 апреля, но ради сохранения здоровья россиян в условиях пандемии COVID-19 дата была перенесена.

Сегодня глава государства приехал на избирательный участок № 2151 в Российской академии наук. Владимир Путин традиционно делает свой выбор на голосованиях разного уровня на этом участке, сообщают «Вести»

По данным ЦИК России на утро 30 июня, в голосовании уже приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей при явке 45,7 процентов.