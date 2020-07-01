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Президент России Владимир Путин проголосовал в Российской академии наук

1 июля в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Первоначально оно было назначено на 22 апреля, но ради сохранения здоровья россиян в условиях пандемии COVID-19 дата была перенесена.


Сегодня глава государства приехал на избирательный участок № 2151 в Российской академии наук. Владимир Путин традиционно делает свой выбор на голосованиях разного уровня на этом участке, сообщают «Вести».
 
По данным ЦИК России на утро 30 июня, в голосовании уже приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей при явке 45,7 процентов.



Орловское Информбюро
1 июля 2020 года
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