Орловская область готова к экзаменационной кампании Об этом сообщила руководитель департамента образования Татьяна Крымова в эксклюзивном интервью, которое она дала нашей телерадиокомпании.





В Орловской области зарегистрировано 3590 участников экзаменационной кампании, из них 3249 - выпускники этого года. Экзамены сдают и выпускники прошлых лет, а также выпускники из других регионов - 20 человек, которые в период ограничительных мероприятий находились в Орловской области, остались здесь для участия в Едином государственном экзамене. Ни один из выпускников не отказался от прохождения Единого государственного экзамена, несмотря на то, что все они уже получили аттестаты. Стартует экзаменационная кампания 3 июля - выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и информатике. - Как организована экзаменационная кампания в условиях пандемии?

- Насколько обязательны маски и перчатки для выпускников во время сдачи экзамена?

- Проводились выпускникам и организаторам экзаменов тесты на COVID-19?

- Как происходит наблюдение за ходом экзамена?

- Могут ли наблюдать за прохождением экзамена родители выпускников? На эти вопросы ответила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





Анна Вайсергисер

1 июля 2020 года



