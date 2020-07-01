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Орловская область готова к экзаменационной кампании

Об этом сообщила руководитель департамента образования Татьяна Крымова в эксклюзивном интервью, которое она дала нашей телерадиокомпании.


В Орловской области зарегистрировано 3590 участников экзаменационной кампании, из них 3249 - выпускники этого года. Экзамены сдают и выпускники прошлых лет, а также выпускники из других регионов - 20 человек, которые в период ограничительных мероприятий находились в Орловской области, остались здесь для участия в Едином государственном экзамене.
 
Ни один из выпускников не отказался от прохождения Единого государственного экзамена, несмотря на то, что все они уже получили аттестаты. Стартует экзаменационная кампания 3 июля - выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и информатике. 
- Как организована экзаменационная кампания в условиях пандемии?
- Насколько обязательны маски и перчатки для выпускников во время сдачи экзамена?
- Проводились выпускникам и организаторам экзаменов тесты на COVID-19?
- Как происходит наблюдение за ходом экзамена?
- Могут ли наблюдать за прохождением экзамена родители выпускников?
На эти вопросы ответила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.


Анна Вайсергисер
1 июля 2020 года
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