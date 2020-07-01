Сегодня в Орле открылся Информационный центр регионального избиркома

Сегодня - основной день голосования по поправкам к Конституции России. Данные о том, как работают избирательные участки, сколько процентов составляет явка, имеются ли нарушения, поступают в Информационный центр избиркома из всех районов и транслируются в Интернет.

На огромных экранах Информационного центра Избиркома Орловской области постоянно меняется изображение. На одном из них - хронология голосования в районах региона по дням начиная с 25 июня. На другом - в режиме реального времени оперативные данные с участков. Явку в процентном соотношении регистрирует система ГАС.

Предусмотрены прямые включения с территориальных избирательных комиссий и Центрального избиркома. Голосование по поправкам к Конституции - событие для страны судьбоносное и организовано масштабно. Только в нашем регионе к работе привлечено более 7 тысяч членов избирательных комиссий. Плюс - сотрудники полиции, отвечающие за безопасность граждан. Представители СМИ, освещающие ход голосования. И общественные наблюдатели, контролирующие прозрачность и легитимность процесса. В общей сложности это 4,5 тысячи наблюдателей, которые представляют 13 общественных организаций и политических партий.

Кроме того, работает горячая линия избиркома: 76-22-09. Сюда можно обратиться с вопросом или жалобой.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области:

«Обращений, которые требуют разбирательства, вмешательства избирательной комиссии Орловской области, в облизбирком не поступало. На телефон горячей линии поступило на сегодня 172 обращения, которые имеют информационный характер. Всем желающим были даны исчерпывающие ответы».

Под строгим контролем все участки - их в регионе 723. Голосование началось 25 июня, и к этому дню явка составляет больше 63% от общего количества участников голосования.

Прийти посмотреть, как идет ход голосования в регионе, активны ли орловцы, все ли проходит без нарушений - может каждый желающий. По уже сложившейся схеме каждому посетителю измерят температуру, обработают руки, выдадут пакет со средствами индивидуальной защиты. Информационный центр будет работать до 22 часов.