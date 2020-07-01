В Орле идет голосование по поправкам к Конституции

Корреспондент ГТРК «Орел» побывал на избирательном участке № 17 и проследил за тем, как проходит голосование.

В 8 утра избирательные комиссии региона вновь открыли свои двери для голосующих. Сегодня наступил последний и самый важный день голосования по поправкам к Конституции страны. Именно сегодня оно завершится, и уже вечером начнут подсчитываться голоса «за» и «против».

Участковая избирательная комиссия №17 находится в ДК Железнодорожников. К сегодняшнему открытию участка явка составила уже порядка 70%. Из 1146 человек в списке - проголосовали 815.

Кстати, участковая избирательная комиссия №17 это единственный участок в Орле, где голосуют россияне без постоянной прописки.