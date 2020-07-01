Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле открылся информационный центр регионального избиркома. Орловцы показывают высокую активность на голосовании по поправкам к Конституции.



- В июле родители детей до 16 лет вновь получат выплаты по 10 тысяч.



- Пункты приема ЕГЭ - готовы. Первый экзамен уже в пятницу.



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Вести-Орёл

1 июля 2020 года



