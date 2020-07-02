Сегодня – международный день спортивного журналиста Каждый день на спортплощадках планеты разворачиваются уникальные события. Благодаря работе журналистов поклонники спорта со всего мира получают информацию, делают выбор и формируют свое мнение. А есть ли тонкости работы спортивного журналиста в Орловской области?





Спортивный журналист в регионе - профессия сложная, но интересная. Важно не столько рассказать о голах, очках и секундах, сколько отразить человеческую судьбу, которая стоит за попаданием на пьедестал. Одно из самых важных качеств журналиста - это любопытство. Без него пересказать всю ценность и важность спорта для каждого жителя - почти невозможно.



Спортивные журналисты – это мостик между теми, кто добивается результатов в спорте и вами – любителями ярких эмоций.





Анастасия Дорохова

2 июля 2020 года



