В Орле установлен подозреваемый в мошенничестве с использованием банковской карты К преступлению оказался причастен ранее судимый житель Орловского района 1984 года рождения.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в апреле с заявлением в полицию обратилась женщина и рассказала, что потеряла две банковские карты, а на следующий день, когда она включила свой телефон, ей стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств.



Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в поселке Стрелецкий нашел банковские карты заявительницы, после чего на территории Советского района Орла совершил несколько покупок до одной тысячи рублей при помощи бесконтактной системы оплаты в магазинах, на общую сумму порядка 13 тысяч рублей.



По данному факту следственным отделом УМВД России по г. Орлу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».



В ходе следствия была установлена личность подозреваемого – ранее судимого жителя Орловского района 1984 г.р.



Злоумышленник признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Орловское Информбюро

1 июля 2020 года



