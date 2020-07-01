На 66 избирательных участках Орловской области КОИБы Комплексы помогают ускорить подсчет голосов.





Технические средства подсчета голосов - КОИБы - установлены на 66 избирательных участках региона - в Мценске, Ливнах и Орле. Электронная система не только позволяет значительно сэкономить время при подведении результатов, но и обеспечивает безопасность самого голосования. Обмануть умную машину невозможно. Она буквально сразу же считывает каждый бюллетень и вносит данные в протокол.



Максим Шкодкин, председатель участковой избирательной комиссии №125 г. Орла: «Этот комплекс автоматически выдает все контрольные значения - количество проголосовавших и результат. То есть, ручной труд по подсчету голосов, в том числе и какие-нибудь математические неточности, уходят в прошлое».





Мария Семак

1 июля 2020 года



