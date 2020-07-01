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Сегодня в Орле завершается голосование по выбору территорий, которые войдут в программу благоустройства

В списке - 52 объекта. Это любимые места отдыха горожан.


В списке территорий для благоустройства - парк Победы, сквер Семьи и Тургеневский бережок. На информационных стендах указаны не только название территорий, но и запланированные работы. Где-то поставят скамеечки, где-то проложат тропинку и установят освещение. Объекты, которые наберут больше голосов, отремонтируют в первую очередь. Предполагается, что две территории отремонтируют в этом году, по проекту «Народный бюджет». А еще две войдут в программу «Комфортная городская среда» и их ремонт запланируют на 2021 год.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Напомним, что в этом году, в рамках этой программы мы благоустраиваем две территории. Это территория в Железнодорожном районе возле завода Стекломаш, и сегодня там работы находятся в завершающей стадии. В начале августа данная территория должна быть открыта. И вторая территория - это в Северном районе около Медведевского леса. До конца августа работы также должны быть завершены».



Мария Семак
1 июля 2020 года
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