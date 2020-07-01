67,7% орловцев приняло участие в голосовании по поправкам к Конституции Данные ЦИК РФ на 12 часов дня.





В лидерах по явке на избирательные участки - Колпнянский район Орловской области (93,68%), затем идут Знаменский (87,22%) и Сосковский (86,23%).



Что касается областного центра, то здесь лидирует Железнодорожный район (66,78%), на втором месте Советский район (64,07%), на третьем - Северный (61,25%). Самым отстающим является Заводской район города Орла (43,22%).





Орловское Информбюро

1 июля 2020 года



