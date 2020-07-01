В Орле по явке на избирательные участки лидирует Железнодорожный район Сегодня проходит голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.





По данным ЦИК РФ на 15 часов всего в Орловской области проголосовало - 70,94% жителей. Тройка лидеров по региону: Колпнянский район (94,17%), Знаменский район (89,45%), Сосковский (88,50%).





По Орлу лидирует по явке Железнодорожный район города (70.60%), на втором месте Советский район (67.77%), затем идет Северный район (64.8%). В отстающих - Заводской район (46.94%).





Орловское Информбюро

1 июля 2020 года



