ЦИК опубликовал первые данные по голосованию Сегодня проходит голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.





По состоянию на 01.07.2020 16:51 на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» жители страны ответили следующим образом:



ДА - 70.22%



НЕТ - 28.74%



Данные приведены по результатам обработки 5,39% протоколов.





Орловское Информбюро

1 июля 2020 года



