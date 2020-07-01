среда 1.07.2020 19:43:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

За голосованием в Свердловском районе Орловской области наблюдал корреспондент ГТРК «Орел»

Выразить свою волю жители района могли на одном из 25 участков. В основном они расположены в школах и Домах культуры, но есть и избирательные участки под открытым небом.


Змиевский лицей - второй по величине избирательный участок в Свердловском районе. Выразить свое решение по изменениям в главном законе страны здесь смогли свыше 1200 человек. Сегодня ажиотажа не было. Многие уже смогли проголосовать в течение предыдущих пяти дней.

Кирилл Журавлев - выпускник этого лицея. Сегодня для него особый день. В свой день рождения Кирилл
впервые в жизни пришел на избирательный участок. Ему вручили и подарок и бюллетень для голосования.

А в деревне Разбегаевка голосовали весело. Каждого избирателя встречали не только с маской, перчатками и тепловизором, но и хорошей песней. Это единственный участок в Свердловском районе под открытым небом. Он расположен на производственной территории.

На участке зарегистрировано почти 400 избирателей.

Всего на территории Свердловского района было создано 25 избирательных участков. Реализовать свое право голоса на них могли свыше 12 тысяч человек.


Оксана Гранн
1 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.