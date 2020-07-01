За голосованием в Свердловском районе Орловской области наблюдал корреспондент ГТРК «Орел» Выразить свою волю жители района могли на одном из 25 участков. В основном они расположены в школах и Домах культуры, но есть и избирательные участки под открытым небом.





Змиевский лицей - второй по величине избирательный участок в Свердловском районе. Выразить свое решение по изменениям в главном законе страны здесь смогли свыше 1200 человек. Сегодня ажиотажа не было. Многие уже смогли проголосовать в течение предыдущих пяти дней.



Кирилл Журавлев - выпускник этого лицея. Сегодня для него особый день. В свой день рождения Кирилл

впервые в жизни пришел на избирательный участок. Ему вручили и подарок и бюллетень для голосования.



А в деревне Разбегаевка голосовали весело. Каждого избирателя встречали не только с маской, перчатками и тепловизором, но и хорошей песней. Это единственный участок в Свердловском районе под открытым небом. Он расположен на производственной территории.



На участке зарегистрировано почти 400 избирателей.



Всего на территории Свердловского района было создано 25 избирательных участков. Реализовать свое право голоса на них могли свыше 12 тысяч человек.





Оксана Гранн

1 июля 2020 года



