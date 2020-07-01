Еще есть время выразить свое отношение к поправкам к Конституции страны

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Еще есть время выразить свое отношение к поправкам к Конституции страныВ Орловской области, по данным на 15 часов, проголосовало 70,94% жителей.
Такого опыта в проведение общероссийского голосования в стране еще не было. В течение пяти дней голосовали на дому, во дворах и на стационарных участках. И везде бюллетени отдавали тем, кто обработал тщательно руки, надел перчатки и маску. Свой выбор фиксируют индивидуальными ручками. В основной день голосования на избирательных участках за ходом следят не только наблюдатели, представители СМИ, но и депутаты.
С 8 часов утра все избирательные участки на Орловщине, а их 723, открылись своевременно. Избиратели активно выражали свое мнение.
Избирательные участки закроются ровно в 20:00. После начнется подсчет голосов, и уже завтра беспрецедентное общероссийское голосование за поправки к Конституции станет одной из страниц истории.
Анна Вайсергисер
1 июля 2020 года