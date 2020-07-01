среда 1.07.2020 19:43:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Еще есть время выразить свое отношение к поправкам к Конституции страны

В Орловской области, по данным на 15 часов, проголосовало 70,94% жителей.


Такого опыта в проведение общероссийского голосования в стране еще не было. В течение пяти дней голосовали на дому, во дворах и на стационарных участках. И везде бюллетени отдавали тем, кто обработал тщательно руки, надел перчатки и маску. Свой выбор фиксируют индивидуальными ручками. В основной день голосования на избирательных участках за ходом следят не только наблюдатели, представители СМИ, но и депутаты.

С 8 часов утра все избирательные участки на Орловщине, а их 723, открылись своевременно. Избиратели активно выражали свое мнение.

Избирательные участки закроются ровно в 20:00. После начнется подсчет голосов, и уже завтра беспрецедентное общероссийское голосование за поправки к Конституции станет одной из страниц истории.


Анна Вайсергисер
1 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.