Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Высокая явка, активная жизненная позиция. Сегодня жители Орловщины голосовали по поправкам к Конституции.



- «Президентские детские» - повторят. В этом месяце родители детей до 16 лет еще раз получат по 10 тысяч рублей.



- Голос - за любимое место прогулок. Жители Орла назвали скверы и парки, которые должны преобразиться.



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Вести-Орёл

1 июля 2020 года



