Большинство орловцев одобрили изменения в Конституцию Российской Федерации

ЦИК России публикует данные о предварительных итогах голосования.

По состоянию на 22 часа 23 минуты 1 июля на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», «ДА» ответили 83,06% жителей Орловской области из числа участников голосования, включенных в список. 15,96% ответили «НЕТ».





1 июля в России проходил основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Первоначально оно было назначено на 22 апреля, но ради сохранения здоровья россиян в условиях пандемии COVID-19 дата была перенесена.

По данным ЦИК РФ на 18 часов 1 июля в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняло участие 73.51% орловцев, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки.