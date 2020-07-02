Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФКак голосовали в районах Орла и области. Предварительные итоги.
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|
ДА
|
НЕТ
|
Железнодорожный район города Орла
|
78,82%
|
18,91%
|
Заводской район города Орла
|
71,65%
|
27,23%
|
Северный район города Орла
|
79,79%
|
19,17%
|
Советский район города Орла
|
76,17%
|
21,36%
|
город Ливны
|
71,72%
|
27,20%
|
город Мценск
|
78,87%
|
19,77%
|
Болховский район
|
86,86%
|
12,37%
|
Верховский район
|
75,13%
|
23,92%
|
Глазуновский район
|
96,24%
|
3,61%
|
Дмитровский район
|
81,25%
|
18,28%
|
Должанский район
|
82,59%
|
16,93%
|
Залегощенский район
|
82,11%
|
16,57%
|
Знаменский район
|
94,15%
|
5,76%
|
Колпнянский район
|
89,75%
|
10,16%
|
Корсаковский район
|
81,18%
|
18,39%
|
Краснозоренский район
|
82,45%
|
17,14%
|
Кромской район
|
83,44%
|
16,01%
|
Ливенский район
|
81,70%
|
17,05%
|
Малоархангельский район
|
77,90%
|
21,54%
|
Мценский район
|
85,48%
|
14,24%
|
Новодеревеньковский район
|
81,01%
|
18,22%
|
Новосильский район
|
81,54%
|
18,20%
|
Орловский район
|
80,38%
|
18,92%
|
Покровский район
|
74,23%
|
24,59%
|
Свердловский район
|
92,97%
|
5,79%
|
Сосковский район
|
91,44%
|
7,95%
|
Троснянский район
|
84,41%
|
15,16%
|
Урицкий район
|
84,76%
|
14,20%
|
Хотынецкий район
|
86,23%
|
13,10%
|
Шаблыкинский район
|
84,21%
|
15,41%
В целом по Орловской области на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», положительно ответили 80,39% участников голосования, включенных в список. 18,5% ответили «НЕТ».
*По данным ЦИК РФ на 00ч. 22м. 2 июля 2020 года.
Орловское Информбюро
2 июля 2020 года