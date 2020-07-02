Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ Как голосовали в районах Орла и области. Предварительные итоги.





* ДА НЕТ Железнодорожный район города Орла 78,82% 18,91% Заводской район города Орла 71,65% 27,23% Северный район города Орла 79,79% 19,17% Советский район города Орла 76,17% 21,36% город Ливны 71,72% 27,20% город Мценск 78,87% 19,77% Болховский район 86,86% 12,37% Верховский район 75,13% 23,92% Глазуновский район 96,24% 3,61% Дмитровский район 81,25% 18,28% Должанский район 82,59% 16,93% Залегощенский район 82,11% 16,57% Знаменский район 94,15% 5,76% Колпнянский район 89,75% 10,16% Корсаковский район 81,18% 18,39% Краснозоренский район 82,45% 17,14% Кромской район 83,44% 16,01% Ливенский район 81,70% 17,05% Малоархангельский район 77,90% 21,54% Мценский район 85,48% 14,24% Новодеревеньковский район 81,01% 18,22% Новосильский район 81,54% 18,20% Орловский район 80,38% 18,92% Покровский район 74,23% 24,59% Свердловский район 92,97% 5,79% Сосковский район 91,44% 7,95% Троснянский район 84,41% 15,16% Урицкий район 84,76% 14,20% Хотынецкий район 86,23% 13,10% Шаблыкинский район 84,21% 15,41%

В целом по Орловской области на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», положительно ответили 80,39% участников голосования, включенных в список. 18,5% ответили «НЕТ».



*По данным ЦИК РФ на 00ч. 22м. 2 июля 2020 года.







Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



