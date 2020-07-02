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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Как голосовали в районах Орла и области. Предварительные итоги.


*

ДА

НЕТ

Железнодорожный район города Орла

78,82%

18,91%

Заводской район города Орла

71,65%

27,23%

Северный район города Орла

79,79%

19,17%

Советский район города Орла

76,17%

21,36%

город Ливны

71,72%

27,20%

город Мценск

78,87%

19,77%

Болховский район

86,86%

12,37%

Верховский район

75,13%

23,92%

Глазуновский район

96,24%

3,61%

Дмитровский район

81,25%

18,28%

Должанский район

82,59%

16,93%

Залегощенский район

82,11%

16,57%

Знаменский район

94,15%

5,76%

Колпнянский район

89,75%

10,16%

Корсаковский район

81,18%

18,39%

Краснозоренский район

82,45%

17,14%

Кромской район

83,44%

16,01%

Ливенский район

81,70%

17,05%

Малоархангельский район

77,90%

21,54%

Мценский район

85,48%

14,24%

Новодеревеньковский район

81,01%

18,22%

Новосильский район

81,54%

18,20%

Орловский район

80,38%

18,92%

Покровский район

74,23%

24,59%

Свердловский район

92,97%

5,79%

Сосковский район

91,44%

7,95%

Троснянский район

84,41%

15,16%

Урицкий район

84,76%

14,20%

Хотынецкий район

86,23%

13,10%

Шаблыкинский район

84,21%

15,41%

В целом по Орловской области на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», положительно ответили 80,39% участников голосования, включенных в список. 18,5% ответили «НЕТ».

*По данным ЦИК РФ на 00ч. 22м. 2 июля 2020 года.



Орловское Информбюро
2 июля 2020 года
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