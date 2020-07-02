Как вернуться из леса? Советы волонтеров отряда «Лиза Алерт» Погода манит в лес за грибами или ягодами. И люди уходят... и не возвращаются. Только за минувшую неделю волонтеры отряда «Лиза Алерт» несколько раз выезжали на поиски орловцев, заблудившихся в лесу. К сожалению, не всех удалось найти живыми.





О том, какие меры безопасности нужно соблюдать, чтобы избежать беды, как правильно одеться, что необходимо взять с собой, собираясь на природу - мы поговорили с поисковиками. На наши вопросы ответила регистратор отряда «Лиза Алерт» Анастасия Прыгова. Прозвучали в интервью и рекомендации, как себя вести, если вдруг кто-то из близких не вернулся домой вовремя.





Мария Семак

2 июля 2020 года



