В Орловской области 35 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 4579 случаев коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 2 июля выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1602. Выздоровели – 2911. Умерло - 66 человек.







Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



