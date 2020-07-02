На «Смарт» надейся…

Накануне утром под Орлом произошло ДТП.

Водитель, управляя транспортным средством «Смарт», двигаясь по автодороге Сосково - Мураевка и на 4 километре дороги не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.

После происшествия водитель обратился в Сосковскую ЦРБ. Впоследствии дежурным врачом был направлен для дополнительного обследования и госпитализации в больницу им. Н.А. Семашко.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 8 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, погибших нет.