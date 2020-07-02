В Орле велосипедист сбил человека на тротуаре ДТП произошло 1 июля в 10:35.





40-летний мужчина, управляя велосипедом «Стелс», следовал по тротуару в районе д.2 по Кромскому шоссе и допустил наезд на пешехода, который следовал по тротуару. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью в ООКБ, отпущен на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



