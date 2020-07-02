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С 1 июля маркировка обуви становится обязательной

С этой даты вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов Data Matrix.


Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно - в приложении «Честный знак». Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения, - пишет «Российская газета».
 
Вся информация о движении товара будет передаваться в систему цифровой маркировки «Честный знак». Так удастся проследить путь каждой пары обуви от производителя до покупателя, исключив из цепочки контрафакт. В системе маркировки обуви зарегистрировано более 55 тыс. компаний. Это производители и импортеры. Многие из них присоединились к системе еще в 2018 году, когда стартовал эксперимент. Поэтому большинство участников оборота готовы к переходу на обязательную маркировку, считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы цифровой маркировки.
 
Маркировка обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения, обращают внимание в ЦРПТ.
 
Возможность импорта немаркированной обуви сохранится до 1 августа, если она была приобретена по договорам до 1 июля.



Орловское Информбюро
2 июля 2020 года
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