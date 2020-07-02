Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции.







По информации федерального оперативного штаба на 2 июля в Орловской области зарегистрированы 4579 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1602 человека, выздоровели 2911 человек. 66 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2149 жителей Орла, 531 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе, 462 – в Орловском районе, 128 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 102 – в Дмитровском районе, 101 – в Урицком районе, 91 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 65 – в Верховском районе, 63 – в Кромском районе, 62 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 53 – в Знаменском районе, 52 – в Глазуновском районе, 51 – в Малоархангельском районе, 49 – в Покровском районе, по 36 – в Колпнянском, Троснянском и Должанском районах, 33 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



