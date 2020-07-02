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Все легальные лекарства должны иметь спецметку

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов специальными кодами (Data Matrix код).


Как пишет «Российская газета», производители должны наносить на первичную и, если она есть, вторичную упаковку товара специальный знак. Такая маркировка уже была обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий, теперь она распространяется на все лекарства.
 
В системе маркировки товару присваивается уникальный идентификационный код, по которому отслеживается его движение с момента производства или импорта до продажи. С помощью мобильного приложения «Честный знак» каждый может самостоятельно проверить товар и в случае выявления нелегальной продукции подать жалобу прямо из приложения. 
 
Как отмечает издание, правительство может предусмотреть особый регламент для лекарств, которые произведены в РФ с 1 июля по 1 октября. Лекарства, которые произведены за рубежом до 1 октября, могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.



Орловское Информбюро
2 июля 2020 года
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