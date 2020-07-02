Не все инвалиды смогут припарковаться на местах для инвалидов С 1 июля вступили в силу поправки в законодательство, по которым около 3,4 млн инвалидов III группы потеряют право на пользование бесплатными парковками.





Места, обозначенные табличкой «Только для инвалидов», определили ранее в правительстве, будут доступны лишь тем из этой категории граждан, кто имеет «ограничение способности к самостоятельному передвижению», - пишет «Коммерсант» Инвалиды без подобных ограничений, в том числе диабетики, возможностью бесплатно парковаться воспользоваться отныне не смогут. Правительственное постановление №115, регламентирующее новый порядок предоставления парковочных мест, было подписано премьером Михаилом Мишустиным в феврале. Документ связан с новой редакцией закона «О социальной защите инвалидов», вступающей в силу 1 июля. В текущей версии сказано, что на парковках общего пользования 10% мест должно быть выделено для транспортных средств, управляемых инвалидами. В принятом постановлении правительства уточняется: граждане с III группой инвалидности могут пользоваться такими местами, если у них есть «ограничение способности к самостоятельному передвижению» либо если они получили право пользования парковками до 1 июля (то есть до вступления в силу постановления), обратившись в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и получив знак «Инвалид». Как пояснили в Минтруде, с момента вступления в силу нормы будет действовать переходный период: в течение полугода гражданин сможет передать данные об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов (например, через портал госуслуг) и пользоваться знаком «Инвалид», выданным ранее МСЭ. С 1 июля такие знаки выдаваться больше не будут, но обязанность использовать их в автомобиле останется. Сами знаки можно будет купить в любой торговой сети или на заправке.





Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



