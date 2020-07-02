Законопроект о государственном кадастровом учете 19 июня 2020 года в Государственную Думу внесен законопроект, направленный на повышение качества и доступности государственной услуги по осуществлению кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на них. Законопроект предусматривает право Федеральной кадастровой палаты в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, выполнять кадастровые работы.





В настоящий момент в России работают 25 109 кадастровых инженеров. Они получат новые возможности для осуществления своей деятельности, будут созданы дополнительные рабочие места, а для клиентов услуги будут оказываться более качественно. О том, что предлагает изменить данный законопроект, расскажет начальник отдела Управления Росреестра по Орловской области, эксперт кафедры «Государственное, муниципальное управление и экономика народного хозяйства» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Анна Суровнева.



- Законопроект о государственном кадастровом учете закрепляет ряд полномочий за ФГБУ «ФКП Росреестра» и полномочия по выполнению кадастровых работ в качестве «государственного кадастрового инженера» в установленных Правительством РФ случаях. Стоит отметить, что предлагаемые изменения не содержат положений, предусматривающих какую-либо монополию государственного учреждения на осуществление кадастровой деятельности и деятельности по подготовке документов для внесения сведений в реестр границ.



После принятия законопроекта все кадастровые инженеры будут так же работать в рамках единого правового поля на условиях, предусмотренных законодательством о конкуренции. Более того, у них появится дополнительная возможность трудоустроиться в Федеральную кадастровую палату и гарантированно принимать участие в государственных проектах.



Если говорить о международной практике, то модель «государственного» кадастрового инженера в качестве основной применяется в развитых странах, в том числе с совмещением с частным рынком кадастровых работ. Например, в Швеции и Финляндии процесс кадастрового учета и регистрации прав является государственной функцией. Аналогичная ситуация в Норвегии, где функции кадастровых инженеров выполняют сотрудники муниципалитетов. В Белоруссии государственные кадастровые инженеры составляют 90%. В Литве и Нидерландах государственные и частные кадастровые инженеры работают в партнёрстве.



- Анна Александровна, какие задачи и приоритеты перед собой законопроект о государственном кадастровом учете?

Предлагаемый подход направлен на решение задач по завершению кадастрового учета государственного имущества, определение границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ между субъектами Российской Федерации и других объектов публичного характера.



Важнейшей задачей для выполнения национальных проектов является обеспечение высоких темпов строительства новых объектов. Принятие данного законопроекта способствует этому и позволит повысить качество предоставления услуг по кадастровому учету и оформлению прав для государственных и муниципальных объектов, сократить сроки и затраты для людей.



В результате проведения кадастровых работ ненадлежащего качества возникают риски внесения недостоверных сведений в один из важнейших государственных информационных ресурсов страны – Единый государственный реестр недвижимости. Сведения о характеристиках объектов недвижимости, содержащиеся в ЕГРН, являются гарантией права собственности, а также определяющими при установлении размера кадастровой стоимости, которая, в свою очередь, необходима для исчисления имущественных налогов и сборов. Ошибки в этих данных могут привести к существенным рискам для правообладателей и налогоплательщиков.



- Кадастровые работы проводятся живыми людьми и возможность допущения ошибок вполне вероятна. Допускаются ли кадастровыми инженерами ошибки?



- Управление Росреестра по Орловской области с 2018 года и по настоящее время ведет анализ выявленных типовых ошибок допущенных кадастровыми инженерами в ходе проведения кадастровых работ. Так количество решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета в 2018 году составило 3108, а в 2019 значительно меньше – 1543.

Отмечу, что больше всего рисков возникает при реализации масштабных проектов в силу их сложности и необходимости применения комплексного подхода в условиях ограниченных сроков. Например, такие риски проявились при выполнении кадастровых работ в отношении объектов Минобороны России, спортивных объектов, возведенных для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, и других объектов федерального значения.



- Существующий сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» способствует повышению качества выполнения работ кадастровыми инженерами. Будет ли он работать в дальнейшем?



Закрепление новых полномочий за Федеральной кадастровой палатой позволит повысить эффективность системы государственного кадастрового учета и регистрации прав в целом. Прежде всего в части минимизации количества приостановок и отказов, сокращения сроков и издержек заявителей.



Законопроектом также предусмотрено развитие электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», что позволит вывести процесс информационного взаимодействия кадастрового инженера и органа регистрации на новый уровень и сделать его более прозрачным, доступным и эффективным.





2 июля 2020 года



