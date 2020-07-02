Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орловской области за поправки в главный документ страны высказались почти 80 процентов проголосовавших.



- COVID-19 отступает, но медленно. Плюс 35 заболевших за сутки. Динамика выздоровлений - в нашем выпуске.



- Гроза полей и помощник аграриев. Съемочная группа «Вестей» оценила технические преимущества нового трактора.



- В международный день спортивного журналиста мы разбирались в тонкостях работы тех, кто в кадре и за кадром.



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Вести-Орёл

2 июля 2020 года



