В трех районах Орловской области больше нет COVID-19 Об этом сегодня заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе еженедельного онлайн-брифинга.





«Чистыми от COVID-19» являются Краснозоренский, Колпнянский и Корсаковский районы. Все пациенты, которым диагностировали коронавирус, сняты с учета с двумя отрицательными анализами.



В Орле сегодня 2120 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, из них 1351– выздоровели. В настоящее время в регионе в списке выздоровевших 2911 человек, это порядка 64% от числа заболевших.





Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



