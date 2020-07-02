Иван Залогин: Умершие от COVID-19 орловцы входили в группу риска Число умерших в Орловской области составляет 66 человек. В основном это мужчины и женщины в возрасте старше 50 лет.





Как отметил Иван Залогин в ходе еженедельного оналйн-брифинга, все умершие от COVID-19 пациенты входили в группу риска не только по возрасту, но и по наличию серьезных диагнозов, в числе которых онкологические новообразования, сахарный диабет, болезни сердечнососудистой системы, а также избыточный вес.





Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



