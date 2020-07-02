Иван Залогин: Умершие от COVID-19 орловцы входили в группу риска

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Иван Залогин: Умершие от COVID-19 орловцы входили в группу рискаЧисло умерших в Орловской области составляет 66 человек. В основном это мужчины и женщины в возрасте старше 50 лет.
Как отметил Иван Залогин в ходе еженедельного оналйн-брифинга, все умершие от COVID-19 пациенты входили в группу риска не только по возрасту, но и по наличию серьезных диагнозов, в числе которых онкологические новообразования, сахарный диабет, болезни сердечнососудистой системы, а также избыточный вес.
Орловское Информбюро
2 июля 2020 года