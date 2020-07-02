Владимир Путин поблагодарил россиян, поддержавших поправки к Конституции Президент отметил также, что понимает и тех наших граждан, кто проголосовал против.





За поправки к Конституции страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Итоговая явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.



Сегодня президент провёл заседание Российского организационного комитета «Победа». Глава государства поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции.



Владимир Путин: «Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Мы во многом ещё очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех её институтов. И поэтому ещё раз спасибо тем, кто поддержал поправки».

Президент отметил также, что понимает и тех наших граждан, кто проголосовал против.



Владимир Путин: «Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем — это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее. Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до Президента – обязано сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей».





Орловское Информбюро

2 июля 2020 года



