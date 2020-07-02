В Орловской области голосование - состоялось Жители региона выразили свое мнение по вопросу внесения поправок в Конституцию страны. Сделать это можно было в течение нескольких дней - с 25 июня по 1 июля включительно. Было организовано несколько форм голосования - на дому, во дворе, на избирательных участках. В бюллетене - два варианта ответа «да» или «нет». Сегодня в облизбиркоме подвели итоги голосования.





Событие исторической важности - состоялось. И орловцы приняли в нем активное участие. Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Явка на территории нашего региона составляет 75, 69%. Явка высокая, что подтверждает активность жителей Орловской области и гостей Орловской области, которые воспользовались «Мобильным избирателем» и проголосовали на участках». Голосование проходило с 25 июня до 1 июля включительно. Свое мнение можно было выразить на избирательном участке, работали мобильные группы во дворах, члены комиссии выезжали на дом. Особое внимание уделялось вопросу безопасности. Елена Астахова, член Избирательной комиссии Орловской области: «Все избирательные участки были оснащены средствами защиты, и всем избирателя измерялась температура». За порядком во время голосования следи больше 2000 полицейских. Легитимность процесса контролировали общественные наблюдатели. Их было больше 4, 5 тысяч. Проверяли все звонки и обращения, мониторили СМИ и Интернет. Елена Сенько, председатель Общественной палаты Орловской области: «Имели место попытки организации ложных сообщений о якобы имевших место нарушениях и иных негативных событиях, связанных с организацией голосования. По результатам оперативной обработке указанных сообщений информация об их фейковом характере доводилась до общественности сразу же. Серьезных нарушений и сбоев в ходе голосования Общественной палатой не зафиксировано». Круглосуточно работала и горячая линия избиркома. Люди звонили часто, в основном за консультацией - чтобы узнать, где и как проголосовать? Были и жалобы. Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «32 сообщения - о предполагаемых заявителями недостатках в деятельности комиссии и проведения голосования. Шесть сообщений - о предполагаемых нарушений порядка проведения общероссийского голосования. По всем указанным сообщениям были проведены проверки, по результатам которых информация не подтвердилась». Все 723 избирательных участка закрылись в восемь вечера. Поспать организаторам голосования не удалось. Подведение итогов - процесс длительный, требующий максимального внимания. Проверяли каждый бюллетень, сверяли данные. Результат - голосование состоялось. Жители Орловщины выразили свое мнение, в большинстве своем поддержав поправки к Конституции России.





Мария Семак

2 июля 2020 года



