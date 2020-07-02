Детская стоматология в Орле начала плановый приём со 2 июля Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе еженедельного онлайн-брифинга.





Иван Залогин: «По моей информации детская стоматологическая поликлиника приступила к работе сегодня, и уже с утра открыли соответствующую запись. Предупрежу, что учитывая эпидемиологические условия, прием ведется в ограниченном количестве. Так как дети приходят в сопровождении родителей, мы просили, чтобы количество сопровождающих взрослых минимизировалось до одного человека. Как только эпидемиологическая ситуация будет разрешаться, и мы будем возвращаться к доковидной жизни, эта норма отпадёт».





Артемий Лукьянчиков

2 июля 2020 года



