На Орловщине открылись фитнес-центры, массажные салоны и бани Вновь принимают посетителей центры занятости и социального обслуживания. Как соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Чтобы обезопасить клиентов, в залах для групповых занятий сделана разметка, соблюдение социальной дистанции не позволяет задействовать все тренажеры. Дополнительно закупили и все необходимое: СИЗы, антисептики, бесконтактные термометры. Используют и рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Заниматься на тренажере в маске равносильно перекрытию кислорода, да и в перчатках неудобно, поэтому в средствах индивидуальной защиты лишь тренеры и персонал.



С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в прежнем графике вновь принимают посетителей и центры занятости.



Александр Новиков директор центра занятости населения Железнодорожного г.Орла: «Нами сейчас организовано рабочее место, для того чтобы гражданин мог прийти и ему было оказано содействие для подачи заявлений на признание безработным в электронном виде дистанционной форме. Это можно также сделать из дома, если есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Те, у кого интернета нет или нет компьютера, как у пожилых людей, приходят к нам. Соответственно, мы помогаем подать заявление и дальше работаем с этими гражданами».

Открытие центров занятости не отменяет порядок дистанционной подачи заявлений. Действовать он будет до конца декабря.



Строго по предварительной записи принимают посетителей и в центрах социального обслуживания населения.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «В нашем регионе 30 центров социального обслуживания, то есть в каждом районе города Орла и области. Безусловно, у всех есть необходимый запас масок, перчаток и дезинфицирующих средств».

В средствах индивидуальной защиты должны быть обе стороны: и посетители, и сотрудники. Только так возможна дальнейшая работа.





Анна Вайсергисер

2 июля 2020 года



