Сегодня – День ГИБДД Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения празднуют 84-ю годовщину образования службы.





3 июля 1936 года Совнарком утвердил положение о государственной автомобильной инспекции в структуре НКВД. С тех пор не раз менялись и технические средства, и законодательство страны, однако изначальные задачи инспекторов оставались прежними: обеспечение безопасности дорожного движения.



Ежегодное снижение статистических показателей аварийности на Орловщине говорит об эффективной работе орловских инспекторов. В этом году профессиональный праздник они отметят с учетом ограничений, обусловленных пандемией.





Иван Суверин

3 июля 2020 года



