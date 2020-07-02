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Орловская область передаст в распоряжение жителей региона почти 186 миллионов рублей в рамках проекта «Народный бюджет»

Об этом сегодня говорил губернатор на совещании с главами муниципалитетов.


Также речь зашла о реализации национальных проектов. Текущими лидерами в освоении средств являются проекты «Чистая вода» - подрядчикам выплачено 25,5 миллионов рублей, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 194,5 миллиона рублей из запланированных 817-ти получили дорожные строители.


Низкий темп освоения бюджетных средств у программы «Формирование современной городской среды» - за благоустройство дворов и общественный территорий оплачено всего 5%, хотя именно её дополняет проект «Народный бюджет».


Как сообщил на совещании губернатор Орловской области Андрей Клычков, в понедельник 7 миллионов 435 тысяч рублей поступят в каждое муниципальное образование региона. Чтобы эти деньги в понедельник поступили, главам муниципалитетов нужно в срочном порядке написать соответствующее заявление на дотацию. Как пояснил глава региона, люди выбрали территории для благоустройства и завершить работы нужно в кратчайшие сроки.


Антон Киселёв
2 июля 2020 года
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