Орловская область передаст в распоряжение жителей региона почти 186 миллионов рублей в рамках проекта «Народный бюджет» Об этом сегодня говорил губернатор на совещании с главами муниципалитетов.





Также речь зашла о реализации национальных проектов. Текущими лидерами в освоении средств являются проекты «Чистая вода» - подрядчикам выплачено 25,5 миллионов рублей, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 194,5 миллиона рублей из запланированных 817-ти получили дорожные строители.





Низкий темп освоения бюджетных средств у программы «Формирование современной городской среды» - за благоустройство дворов и общественный территорий оплачено всего 5%, хотя именно её дополняет проект «Народный бюджет».





Как сообщил на совещании губернатор Орловской области Андрей Клычков, в понедельник 7 миллионов 435 тысяч рублей поступят в каждое муниципальное образование региона. Чтобы эти деньги в понедельник поступили, главам муниципалитетов нужно в срочном порядке написать соответствующее заявление на дотацию. Как пояснил глава региона, люди выбрали территории для благоустройства и завершить работы нужно в кратчайшие сроки.





Антон Киселёв

2 июля 2020 года



