Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Три района Орловщины победили коронавирусную инфекцию нового типа.



- Фитнес-центры, бани и массажные салоны открыты. Как сегодня там встречают орловцев?



- Больше 75% жителей региона пришли на избирательные участки. Как распределились голоса? Сегодня в облизбиркоме подвели итоги.



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Вести-Орёл

2 июля 2020 года



