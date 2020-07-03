В Орловской области 31 новый случай COVID-19 Всего в регионе выявлено 4610 случаев коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 3 июля выявлен 31 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1513. Выздоровели – 3028. Умерло - 69 человек.







Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



