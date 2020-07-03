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Абитуриенты, помогавшие бороться с пандемией, получат льготы при поступлении в медвузы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.


Те, кто принимал непосредственное участие в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в мероприятиях по профилактике и диагностике коронавируса, получат дополнительные льготы при поступлении в медицинские вузы, в ординатуру. 
 
Желающие поступить в медицинский вуз смогут подать документы дистанционно, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
 
В частности, при поступлении дополнительные 20 баллов будут начисляться тем, кто в качестве волонтера или добровольца участвовал в мероприятиях по борьбе с COVID-19 не менее 150 часов. За работу на должностях медицинского персонала в учреждениях, осуществляющих непосредственное ведение пациентов с коронавирусом, а также прохождение практики в медицинских организациях продолжительностью не менее 30 календарных дней, начисляется дополнительно 30 баллов.



Орловское Информбюро
3 июля 2020 года
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