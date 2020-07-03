В Знаменке Орловской пострадала женщина-водитель ДТП произошло 2 июля в 18:25.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, женщина-водитель, управляя автомобилем «Опель», при осуществлении разворота вне перекрёстка на улице Советская допустила столкновение с автомобилем «Газель». В результате столкновения автомобиль «Опель» опрокинулся, водитель пострадала. Женщина обратилась в ООКБ, где ей была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



