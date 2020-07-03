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Орловцы 28 раз за полгода поблагодарили сотрудников полиции

21 благодарность касалась выражения признательности за действия сотрудников Госавтоинспекции.


С начала этого года на телефон доверия регионального УМВД поступило 953 обращения граждан. Порядка 420 из них касались сообщений о преступлениях и происшествиях. Также звонившие консультировались по вопросам, относящимся к компетенции полиции.

Помимо этого, на указанный номер поступали благодарности в адрес сотрудников орловской полиции. Таких за шесть месяцев 2020 года было 28. Примечательно, что большая их часть - 21 касалась выражения признательности за действия сотрудников Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, граждане в своих обращениях рассказывали, как полицейские помогали им устранить поломку транспортного средства на дороге, грамотно оказанную консультацию и прочее. Одного из звонивших, у которого возникла неисправность осветительных приборов, сотрудники ДПС сопроводили, осветив проезжую часть фарами своего служебного автомобиля.
 
Телефон доверия УМВД по Орловской области работает по номеру 8 (4862) 41-38-56 круглосуточно и без выходных. Телефон Дежурной части регионального УМВД 02 (с мобильного 102). 



Орловское Информбюро
3 июля 2020 года
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