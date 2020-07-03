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Орловские налоговые инспекции начнут принимать посетителей без предварительной записи

Посетить центральные офисы налоговых инспекций региона без записи можно будет с 6 июля.


Приём и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах будет осуществляться по следующему графику:
  • понедельник и среда с 9:00 до 18:00;
  • вторник и четверг с 9:00 до 20:00; пятница с 9:00 до 16:45;
  • суббота и воскресенье – выходные дни.
При посещении налоговых инспекций необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать нормы социальной дистанции и другие рекомендации Роспотребнадзора. 
 
При этом налоговики напоминают, что для решения большинства налоговых вопросов, личное посещение налоговой инспекции не обязательно. Обратиться в налоговый орган можно в электронном виде через Интернет-сервисы, почтовым отправлением или по федеральному номеру Единого контакт-центра 8 (800) 222-22-22 (звонок бесплатный). 
 
Информацию по вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, декларированием доходов, получением имущественных и социальных налоговых вычетов и т.д.,  можно уточнить с помощью пользовательского меню официального сайта ФНС России.
 
Территориально обособленные рабочие места (ТОРМы) инспекций в районах области пока остаются закрытыми для посещения, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.



Орловское Информбюро
3 июля 2020 года
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