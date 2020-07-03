Список утонувших в этом сезоне на Орловщине пополнился Накануне в Оке утонул мужчина.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, трагедия произошла 2 июля в Орле в районе улицы Фомина. Тело пострадавшего 1986 года рождения вытащили из воды очевидцы до прибытия спасателей.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



