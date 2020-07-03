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С 10 июля на Орловщине к привычному режиму работы начнут возвращаться предприятия общепита

С 13 июля возобновится проведение медосмотров. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба.


Решения пока нет только по детским загородным лагерям. Их открытие больше не связано с очередным этапом снятия ограничений, решение об этом субъекты принимают самостоятельно. Ситуация будет изучена до следующего заседания штаба. 
 
Достоверно известно, что с 10 июля открываются предприятия общепита - с соблюдением социальной дистанции и мер санэпидбезопасности. А 13 июля планируется возобновить медосмотры в больницах и поликлиниках, работу дневных стационаров, а с 20 июля - круглосуточных.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
«Есть уже планы и на август, и на сентябрь. Мы опубликовали пока в проекте предложение по началу работы с 1 августа дошкольных образовательных организаций. С 1 сентября - школ. Министерство Просвещения также планирует, что новый учебный год в школах начнётся 1 сентября. Именно в самих школах, а не дистанционно».



Антон Киселёв
3 июля 2020 года
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