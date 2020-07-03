С 10 июля на Орловщине к привычному режиму работы начнут возвращаться предприятия общепита С 13 июля возобновится проведение медосмотров. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба.





Решения пока нет только по детским загородным лагерям. Их открытие больше не связано с очередным этапом снятия ограничений, решение об этом субъекты принимают самостоятельно. Ситуация будет изучена до следующего заседания штаба. Достоверно известно, что с 10 июля открываются предприятия общепита - с соблюдением социальной дистанции и мер санэпидбезопасности. А 13 июля планируется возобновить медосмотры в больницах и поликлиниках, работу дневных стационаров, а с 20 июля - круглосуточных. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть уже планы и на август, и на сентябрь. Мы опубликовали пока в проекте предложение по началу работы с 1 августа дошкольных образовательных организаций. С 1 сентября - школ. Министерство Просвещения также планирует, что новый учебный год в школах начнётся 1 сентября. Именно в самих школах, а не дистанционно».





Антон Киселёв

3 июля 2020 года



