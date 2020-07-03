С 10 июля на Орловщине к привычному режиму работы начнут возвращаться предприятия общепита

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С 10 июля на Орловщине к привычному режиму работы начнут возвращаться предприятия общепитаС 13 июля возобновится проведение медосмотров. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба.
Решения пока нет только по детским загородным лагерям. Их открытие больше не связано с очередным этапом снятия ограничений, решение об этом субъекты принимают самостоятельно. Ситуация будет изучена до следующего заседания штаба.
Достоверно известно, что с 10 июля открываются предприятия общепита - с соблюдением социальной дистанции и мер санэпидбезопасности. А 13 июля планируется возобновить медосмотры в больницах и поликлиниках, работу дневных стационаров, а с 20 июля - круглосуточных.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
«Есть уже планы и на август, и на сентябрь. Мы опубликовали пока в проекте предложение по началу работы с 1 августа дошкольных образовательных организаций. С 1 сентября - школ. Министерство Просвещения также планирует, что новый учебный год в школах начнётся 1 сентября. Именно в самих школах, а не дистанционно».
Антон Киселёв
3 июля 2020 года